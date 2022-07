Visual Novels Norn9: Var Commons und Norn9: Last Era erscheinen separat im Westen

Zuerst die guten Nachrichten! Die Visual Novels Norn9: Var Commons und Norn9: Last Era sollen 2023 im Westen für Nintendo Switch erscheinen. Anders als in Japan soll es dabei für Nintendo Switch kein Bundle geben, sondern die Titel werden separat veröffentlicht.

Geschichte zu Norn9: Var Commons

Während eines Schulausfluges hört das Wunderkind Sorata Suzuhara ein geheimnisvolles Lied und verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich an einem unbekannten Ort. Schon bald trifft er auf ein Mädchen, welches ihn über die aktuelle Jahrhundertwende informiert.

Das fremde Mädchen möchte ihm helfen und bringt Sorata zu einem Schiff. Der Junge vermutet, dass er ein Schiff aus Holz betreten wird, aber in Wahrheit wartet ein Luftschiff auf die beiden, welches von einer Technologie betrieben wird, die sich weit von seinen Vorstellungen entfernt.

Noch geheimnisvoller sind die anderen Passagiere auf dem Schiff, die aus drei jungen Frauen und neun Männern bestehen. Alle von ihnen sind Esper, die über eine besondere Kraft verfügen. Einige von ihnen befinden sich auf eine Art von Reise, die sie im Geheiß einer multinationalen Einheit, die „The World“ genannt wird, ausführen.

Welche Absicht steckt hinter dieser Reise? Was für ein Ziel steuert die Gruppe mit diesem Schiff an? Und was verbirgt sich hinter der Organisation „The World“? Bevor Sorata den Schock, der seinen Zustand betrifft, nur halbwegs verarbeiten kann, wird das Luftschiff angegriffen.

Die Fan-Disk Norn9: Last Era besteht aus drei verschiedenen Handlungsteilen.

Ankündigungstrailer zu Norn9: Var Commons

Ankündigungstrailer zu Norn9: Last Era

via Gematsu, Bildmaterial: Norn9: Var Commons, Norn9: Last Era, Idea Factory