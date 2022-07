Cuphead: The Delicious Last Course ist nun aufgetischt

Lange mussten sich Fans gedulden, nun hat der kanadische Entwickler Studio MDHR aber endlich „The Delicious Last Course“ zu Cuphead aufgetischt. Mittlerweile ist das Spiel für PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und PCs erhältlich.

Tapfere Keramik-Helden auf großer Reise

In The Delicious Last Course setzen Cuphead und Mugman die Segel zur Insel D.L.C Isle und entdecken diese bisher unentdeckte Insel vor der Küste der Inkwell-Inseln. Auf typische Cuphead-Weise finden sie heraus, dass die Insel eine neue Sorte angsteinflößender, überlebensgroßer Bosse beherbergt, die alle mit einer Quest zu tun haben, die ihr im Auftrag des fröhlichen Chef Saltbaker erfüllen müsst.

Inspiriert von den Cartoons aus den 1930ern erstellten die Verantwortlichen von Studio MDHR Grafik und Sound sorgfältig mit den Techniken aus dieser Zeit. Etwa durch handgezeichnete Animationen, Aquarell-Hintergründe und originale Jazz-Aufnahmen.

Bildmaterial: Cuphead, Studio MDHR