Worth Life ist das neue Spiel der Macher von Rune Factory

HAKAMA hat angekündigt, dass das Fantasy-RPG Worth Life am 14. Juli im Westen im Nintendo eShop erscheinen wird. In Japan ist das Spiel bereits seit dem 24. Juni erhältlich. Zuletzt war HAKAMA als Entwickler von Rune Factory 5 aktiv. Producer Yoshifumi Hashimoto und Artist Igusa Matsuyama waren zudem bei Story of Seasons in den entsprechenden Funktionen aktiv.

Worth Life spielt sich als Sidescroller. In der Rolle eines von 30 Charakteren müsst ihr im Auftrag des Königs ein schlimmes Schicksal abwenden. Auf eurer Reise betreibt ihr Landwirtschaft, angelt, baut Häuser und kämpft gegen Monster. Es stehen drei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Worth Life, HAKAMA