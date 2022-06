Jetzt offiziell: NieR Automata erscheint im Oktober für Nintendo Switch

Diese Überraschung war keine mehr: NieR Automata wird für Nintendo Switch erscheinen. Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern und bei Nintendo Direct Mini machten Square Enix und Nintendo diese Portierung offiziell.

Man zeigte einen neuen Trailer, der die Story zusammenfasst, welche die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. NieR Automata erscheint dabei in der Game of the YoRHa Edition für Nintendo Switch.

Mit dabei sind auch einige exklusive Kostüme, die es nur in der Switch-Version gibt. Die Rückeroberung der Erde beginnt am 6. Oktober 2022. Das Spiel erscheint nativ für Nintendo Switch und es wird auch eine besondere Handelsversion geben.

Besonders deshalb:

Die Einzelhandelsversion bietet ein symbolisches Cover von Charakterdesigner Akihiko Yoshida sowie ein Wendecover für die Box mit der Figur A2, entworfen von Concept Artist Kazuma Koda.

Der Ankündigungstrailer:

