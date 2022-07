Square Enix stellt ersten DLC zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vor

Square Enix hat den ersten DLC zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin auch namentlich angekündigt. Die erste Erweiterung „Trials of the Dragon King“ soll am 20. Juli 2022 erscheinen.

„Es war einmal eine Gruppe von Kriegern, die versuchten, die Dunkelheit zu besiegen. Dies ist die Geschichte dessen, was dann geschah“, heißt es knapp.

Die Ereignisse im DLC werden nach der Hauptgeschichte angesiedelt sein, verriet Director Daisuke Inoue in unserem Interview schon im April. Irgendwo in dieser Welt, die in ihrer Zeitschleife feststecke.

„Sie werden die Gedanken und Emotionen der Hauptcharaktere erforschen, während etwas Seltsames in der Welt zu geschehen beginnt… Das ist die Art von Geschichte, die ihr erwarten könnt“, so Inoue. Auch neue Gameplay-Features soll es „natürlich“ geben. Und auch Bahamut soll einen Auftritt haben.

Stranger of Paradise ist seit dem 18. März 2022 hierzulande erhältlich und leiht sich einiges vom ersten Final Fantasy, aber in Sachen Jobs (und natürlich spielerisch) macht man auch ein bisschen was anders. Falls ihr unentschlossen seid, könnt ihr eine Demo herunterladen oder euch unseren umfangreichen Test gönnen.

Der erste Trailer:

