Mario + Rabbids Sparks of Hope zeigt neuen Trailer und legt morgen mit eigener Showcase nach

Nachdem man heute Vormittag schon etwas voreilig war, drückte Ubisoft am Nachmittag den Knopf zum zweiten Mal: Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 für Nintendo Switch.

Beim Nintendo Direct Mini präsentierte man dabei natürlich auch einen neuen Trailer. Weitere Details möchte Ubisoft in einer eigenen Show verkünden. Am morgigen 29. Juni um 18 Uhr spendiert man Mario und den Rabbids eine eigene Showcase bei YouTube.

Bowser schließt sich den wiederkehrenden Favoriten Rabbid-Peach, Luigi, Rabbid-Mario und Prinzessin Peach an. Zusammen formen sie ein kunterbuntes Team, um ein bösartiges kosmisches Wesen namens Misera daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Schon klar: Spielerisch ändert sich einiges, obwohl Mario + Rabbids wohl leicht auch auf das beliebte Kampfsystem aus dem ersten Teil hätte setzen können. Man sehe Sparks of Hope nicht als „Sequel“ und habe deshalb neu nachgedacht, um das Taktik-Genre zu erweitern, so Ubisoft Creative Director Davide Soliani.

Das innovative Kampfsystem von Mario + Rabbids Sparks of Hope ist eine Mischung aus rundenbasierter Taktik und Echtzeit-Action. SpielerInnen erhalten die Möglichkeit, ihre Helden taktisch einzusetzen, um sich auf Gegner zu stürzen, zu Verbündeten zu springen, sich hinter Deckungen zu verstecken sowie spezielle Fähigkeiten einzusetzen, um das Beste aus jeder Runde herauszuholen.

Der neue Trailer:

