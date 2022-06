Der Anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal zeigt die Charaktere im Trailer

Dass die Mana-Serie noch einmal eine solche Renaissance erlebt, hätten sich Fans wohl auch nicht erträumen lassen. Aber so kam es – Mana lebt. Und Mana bekommt sogar einen neuen Anime.

Schon 2021 kündigte man Legend of Mana: The Teardrop Crystal an, zu dem es heute den nächsten Trailer gibt. Heute gibt es mit Oktober 2022 auch einen präzisierten Starttermin. Im Trailer liegt der Fokus auf den Charakteren. Wir sehen Shiloh, Elazul, Pearl und mehr.

Warner Bros. Japan übernimmt bei dem Projekt die Produktion. Graphinica tut sich zudem mit dem Yokohama Animation Lab zusammen, um die Animationen zum Projekt zu realisieren.

Als Director agiert Masato Jinbo, den man von The Rising of the Shield Hero und Restaurant to Another World kennt. Charakter-Entwürfe und das Charakter-Design stammen von HACCAN respektive Tarou Ikegami. Große Freude wohl auch bei Fans gepflegter Musik: Yoko Shimomura steuert den Soundtrack bei.

Die Story wird so umrissen:

Shiloh, ein kleiner Junge, der in der Nähe der Stadt Domina lebt, hört in seinen Träumen eine geheimnisvolle Stimme. Die Stimme sagt ihm, dass er einen Auftrag hat. Eines Tages trifft Shiloh auf zwei Menschen, die als „Jumi“ bekannt sind. Die Jumi sind eine Rasse von Menschen, die wegen der in ihren Körpern vergrabenen Juwelen gejagt und oft getötet werden. In letzter Zeit werden die Jumi auf der ganzen Welt von mysteriösen Juwelendieben angegriffen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Legend of Mana: The Teardrop Crystal, Square Enix / Warner Bros. Japan