Annapurna Interactive kündigt Lorelei and the Laser Eyes für Switch und PCs an

Annapurna Interactive und Entwickler Simogo (Sayonara Wild Hearts) haben gemeinsam das Puzzle-Abenteuer Lorelei and the Laser Eyes für Nintendo Switch und PC-Steam angekündigt. Das Spiel soll 2023 erscheinen.

Die Bühne steht bereit. Stell dir ein altes barockes Herrenhaus vor – vielleicht ist es ein Hotel oder ein Museum – irgendwo in Mitteleuropa. Eine Frau ist auf der Suche nach Antworten.

Annapurna Interactive hat ein Händchen für das Außergewöhnliche und auch Lorelei and the Laser Eyes scheint auf jeden Fall… anders. In den wenigen Gameplay-Szenen seht ihr die Frau, die ihr steuert und mit der ihr das Gebäude erkundet.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Lorelei and the Laser Eyes, Annapurna Interactive, Simogo