Bandai Namco kündigt My Hero Ultra Rumble auch für den Westen an

Bandai Namco hat die Veröffentlichung von My Hero Ultra Rumble auch für den Westen angekündigt. Das Battle-Royale-Game für bis zu 24 SpielerInnen wird auch hierzulande kostenlos spielbar sein und soll für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Eine Anmeldung zum geschlossenen Beta-Test auf PS4 ist ab sofort möglich.

Im japanischen Closed-Beta-Test waren bereits die folgenden 12 Charaktere spielbar: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga und Mr. Compress.

Die 24 SpielerInnen teilen sich auf drei Teams zu je acht TeilnehmerInnen auf. Dann gilt es nur noch zu überleben – so wie in jedem Battle Royale. Die Fähigkeiten und Werte eines jeden Charakters basieren dabei auf seinem jeweiligen Quirk. Mit Skill Cards, die ihr in den Leveln sammelt, verbessert ihr euch weiter.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: My Hero Academia: Ultra Rumble, Bandai Namco