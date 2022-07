Sonntagsfrage: Was waren eure Highlights aus der letzten Nintendo Direct Mini: Partner Showcase?

Diese Woche fand zwar nur eine Nintendo Direct Mini: Partner Showcase statt, doch diese hatte es in gewissem Maße in sich. Ein Trailer nach dem anderen haute die Präsentation raus. Darunter befanden sich hochkarätige Umsetzungen und Neuankündigungen für Nintendo Switch. Gleich zu Beginn startete es mit einem neuen Trailer zu Monster Hunter Rise: Sunbreak, welches am Donnerstag erschien. So richtig besonders wurde es aber erst danach.

Kurz vor der Direct gab es bereits Gerüchte um eine Umsetzung, welches dort bestätigt wurde. NieR: Automata erscheint in der The End of YoRHa Edition am 6. Oktober. Somit landet eines der besten Spiele aller Zeiten (eigene Meinung) mit exklusiven neue Kostüme auf der Hybrid-Konsole. Noch mehr JRPG in Kombination mit einer Lebenssimulation gibt es mit Harvestella am 04. November.

Anschließend folgten viele bekannte Spiele in neuer Umsetzung, zum Beispiel A Plague Tale: Requiem als Cloud-Version, Portal: Companion Collection und No Man’s Sky. Die große Bombe gab es zum Schluss. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal erscheinen nicht nur auf Xbox, PlayStation und PCs, sondern auch für Nintendo Switch. Ab dem 21. Oktober dürfen dann alle SpielerInnen auf der Welt die Herzen der Feinde stehlen.

Natürlich gab es noch zahlreiche andere Ankündigungen. Doch welche dieser Ankündigungen gehören zu euren Highlights? Genau das wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren!

