Prime Gaming im Juli mit Maniac Mansion und über 50 weiteren Games zum Prime Day

Amazon hat das Line-up für Prime Gaming im Juli vorgestellt. Zusätzlich zum „normalen“ Line-up erwarten euch in diesem Monat Dutzende weitere Spiele im Rahmen des Prime Day. Doch zunächst zum standardmäßigen Update. Das beschert euch in diesem Monat:

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Das ist aber im Juli nur der Anfang. Zum Prime Day 2022 am 12. und 13. Juli verschenkt man 30 weitere hochkarätige Games, darunter Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat und Star Wars Jedi Academy.

Und das war es immer noch nicht. Mit einer „Road to Prime Day“ verschenkt man in diesen Tagen auch noch 25 Indie-Games. Aktuell könnt ihr euch beispielsweise Death Squared, Giana Sisters: Twisted Dreams und Rain World abholen.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Der neue Trailer:

