Eine Katze macht Wind: Cygames veröffentlicht Little Noah: Scion of Paradise

Als Entwickler und Publisher hat Cygames das Roguelite-Action-Spiel Little Noah: Scion of Paradise für PlayStation 4, Nintendo Switch und für PCs via Steam veröffentlicht. Der Preis für das Action-Spiel liegt bei 14,99 Euro.

Die Alchemistin Noah bereist die Welt mit ihrem Luftschiff. Eines Tages entdeckt sie eine mysteriöse Ruine, die am Himmel schwebt. Neugierig nähert sie sich dem geheimnisvollen Ort, doch plötzlich springt eine Katze auf ihr Luftschiff.

Noah wird zunächst von dieser Katze als Eindringling beschimpft und erleidet dann ein Luftschiffbruch: Das niedlich aussehende Wesen beschwört einen Sturm, der das Luftschiff zum Absturz bringt. Nun muss Noah die Ruine erkunden, um einen Weg zu finden, ihr Schiff zu reparieren.

Der Grundriss der Ruine ändert sich jedes Mal, wenn Noah diese betretet. Während ihrer Erkundung begegnet die Heldin Lilliputs, die Noah als Verbündete in den Kämpfen zur Seite stehen und individuelle Fähigkeiten besitzen. Dank dieser Verstärkung dringt sie immer tiefer in die Ruine ein, um Mana zu sammeln, welches sie benötigt, um ihr Luftschiff zu reparieren.

Der Ankündigungstrailer:

Der Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Cygames