Xenoblade Chronicles 3: Special Edition wird nach Verkauf in Amerika für bis zu 300 Euro gehandelt

Das hat ja super funktioniert: Gestern hat Nintendo in Amerika erneut die Special Edition zu Xenoblade Chronicles 3 verkauft. Nach dem katastrophalen ersten Verkauf lief es gestern nicht viel besser. Und inzwischen wird die Special Editon für um die 200 Euro bei Ebay verscherbelt. Eigentlich kostet sie 89,99 US-Dollar.

Nintendo hat sich in Amerika – wie auch in Europa – dazu entschieden, die Special Edition nur im hauseigenen Store zu verkaufen. Die Gründe dafür können vielfältig sein, Nintendo hat sie nicht kommuniziert. Der hauseigene Verkauf ist natürlich am günstigsten. Aber wohlwollend kann man auch deuten, Nintendo möchte den Scalpern das Handwerk legen.

Wenn letzteres die Absicht war, ging der Schuss nach hinten los. Abgesehen davon, dass der Verkauf auch diesmal technisch alles andere als einwandfrei lief. Bei Ebay wird die Special Edition nicht nur für 200 bis 300 Euro gelistet, sondern auch tatsächlich verkauft. Viele Nintendo-Fans sind frustriert und greifen jetzt zum letzten Strohhalm.

In Deutschland soll die Vorbestellerphase für die Limited Edition Ende Juli beginnen, einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Ob es auch hier so abläuft, wird sich zeigen.

Nintendo ist jedenfalls gewarnt nach dem „Probelauf“ in Amerika. Hierzulande ist der My Nintendo Store für viele aber ohnehin nicht zugänglich, denn es kann nur mit Kreditkarte bezahlt werden. Die ist hierzulande weitaus weniger verbreitet als in Amerika.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft