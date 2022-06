Das war… Kalenderwoche 24/2022

Heute blicken wir auf weitere Events des Gaming-Sommers zurück. Final Fantasy VII, Dragon’s Dogma, Xbox und Capcom spielten dabei die Hauptrolle. Aber auch sonst standen viele weitere Titel im Schaufenster. Ganz zum Schluss haben wir schließlich noch ein neues Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der 25. Geburtstag von Final Fantasy VII erlebte eine große Party. Der mit Spannung erwartete zweite Teil der Remake-Trilogie erhielt mit Final Fantasy VII Rebirth (PS5) endlich seine Ankündigung. Damit ist auch klar: Im Vergleich zum Original gibt es Änderungen. Auch das Remaster Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist unterwegs. Im Vergleich zum PSP-Original hat sich einiges getan. Auch Final Fantasy VII: Ever Crisis (Mobil) hatte einen Auftritt und Final Fantasy VII Remake Intergrade bekam endlich die Steam- Veröffentlichung.

Vor einer Woche ging das große Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 über die Bühne. Eine Zusammenfassung davon haben wir bereits erstellt. Dabei stach die Kooperation mit Hideo Kojima heraus und Koei Tecmo enthüllte Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Mit ausführlichem Gameplay zeigte sich Starfield (Xbox Series, PC) und zu Diablo IV (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte man die letzte Charakterklasse vor. Die Persona-Reihe findet den Weg auch auf Xbox und die neuen deutschen Übersetzungen erreichen ebenso die anderen Plattformen. Nach langer Zeit sahen wir wieder einmal Hollow Knight: Silksong (Switch, Xbox Series, PC) (Link) und der Horror-Shooter Scorn (Xbox Series, PC) (Link) erhielt sein Datum.

Bei Capcom hatte man natürlich die neusten Details zu Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) im Aufgebot. Eindrücke zur Atmosphäre von Resident Evil 4 (PS5, Xbox Series, PC) gab es ebenso wie neue Inhalte zu Resident Evil Village (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Ausführlich zeigte man den Dino-Koop-Shooter Exoprimal (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link 1, Link 2). In einem weiteren Livestream reichte Capcom zudem noch die Ankündigung von Dragon’s Dogma II nach.

Neu angekündigt hat 11 bit studios ihr neues Projekt The Alters (PC). Im nächsten Jahr schafft es außerdem der Dungeon-Crawler Labyrinth of Galleria: The Moon Society (PS4, PS5, Switch, PC) in den Westen. Mittlerweile erhältlich sind Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Neon White (Switch, PC) (Link).

Weitere Einblicke erreichten uns zu Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zusammen mit einer Beschwichtigung der Entwickler. Mit einem Trailer meldete sich auch Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) zurück. Je eine Demo könnt ihr zu JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5) (Link) und Disgaea 6 Complete (PS4, PS5) (Link) anspielen. Vorregistrieren könnt ihr euch mittlerweile für Octopath Traveler: Champions of the Continent (Mobil). Das Stealth-Action-Game Kamiwaza: Way of the Thief (PS4, Switch, PC) erscheint am 14. Oktober. Einen Blick auf die Charaktere gab es zu The Legend of Heroes: Trails to Azure (PS4, Switch, PC).

In DNF Duel (PS4, PS5, PC) kämpft auch die Enchantress mit. Zum Otome Birushana: Rising Flower of Genpei (Switch) stellte ein Trailer Liebe und Krieg vor. Fast zehn Minuten Gameplay-Material erreichten uns aus Little Witch Nobeta (PS4, Switch, PC). Um die Erkundung der Spielwelt ging es bei Sword and Fairy: Together Forever (PS4, PS5). Von 90er-Jahre-RPGs inspiriert sieht sich SacriFire (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), zum Monstersammelspiel Cassette Beasts (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir die Fusionen, der Plattformer The Cub (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hat ein postapokalyptisches Setting und auf klassische JRPG-Vorbilder setzt Alterium Shift (PC).

Das konkrete Veröffentlichungsdatum kennen wir inzwischen zu Soulstice (PS5, Xbox Series, PC). Zum Remake von System Shock (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) konnten wir uns einen neuen Trailer ansehen. Die ukrainischen Macher von Stalker 2 (Xbox Series, PC) zeigten, wie die Entwicklung im Krieg weitergeht. Ab sofort bei Steam erhältlich ist Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Den Weg auf Nintendo Switch hat hingegen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles gefunden. Bei Nintendo Switch Online könnt ihr nun Pokémon Snap spielen. Auch das Game-Boy-Demake zu Elden Ring ist inzwischen spielbar.

Damit haben wir nun noch das neuste Review von JPGAMES für euch. In insgesamt sechs Sportarten haben wir uns mit Nintendo Switch Sports (Switch) (zum Testbericht) versucht. Das Hauptaugenmerk des Spiels liegt auf dem globalen Onlinemodus.