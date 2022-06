Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ist nun endlich auch für Switch verfügbar

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich. Sega feiert dies mit einem Launchtrailer. Diese neue Konsolenversion enthält alle nach dem Launch hinzugefügten Inhalte anderer Plattformen. Gute Nachrichten für alle Sammler: Es gibt eine physische Launch-Edition für Nintendo Switch*.

Ein weiteres, kostenpflichtiges Charakter-Paket ist auch unterwegs. Der DLC „Zusätzliches Charakterpaket“ wird im Sommer 2022 nicht nur für Switch, sondern natürlich auch für PlayStation, Xbox und Steam erscheinen.

Tengen Uzui macht den Anfang im neuen DLC-Paket.

Die erste Veröffentlichung in diesem Sommer enthält Tengen Uzui, die Säule des Klangs der Dämonenjäger, die sich im Anime Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Entertainment District Arc einen heftigen Kampf mit den Dämonen liefert. In regelmäßigen Updates werden danach sechs weitere Charaktere aus dem Anime Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Entertainment District Arc zum Kauf erhältlich sein.