Deadly Premonition 2 ab sofort bei Steam erhältlich

Bereits vor wenigen Wochen gab es erste Informationen dazu, dass Rising Star Games Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ebenfalls für PCs via Steam erscheinen wird. Wie der Publisher nun bekannt gab, ist das Horrorspiel ab sofort bei Steam erhältlich. Bis zum 18. Juni für 27,99 Euro, der reguläre Preis ist dann 39,99 Euro.

Ursprünglich erschien der Titel am 10. Juli 2020 für Switch. Durch das Steam Deck seid ihr jetzt in der Lage auch ohne Nintendos Hybridkonsole den zweiten Teil unterwegs zu genießen. Allerdings ist das Spiel noch nicht „Steam Deck verifiziert“. Ob sich der Kauf des Spiels generell lohnt, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Die Zukunft liegt in der Vergangenheit

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise spielt sowohl neun Jahre nach als auch fünf Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers. Hier übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über zwei Protagonisten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

In der Gegenwart schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Spezialagentin Davis, die an einem ungelösten Fall arbeitet. Dazu führt sie Befragungen durch, nimmt Zeugenaussagen auf und analysiert Beweisstücke.

In der Vergangenheit steuern SpielerInnen indes Spezialagent Morgan, der in einer brutalen Mordserie ermittelt. Dazu gilt es Bewohner kennenzulernen, Hinweise aufzuspüren oder gar Voodookünste zurate zu ziehen.

Da es bei solch kräftezehrender Arbeit nur verständlich ist, dass Agenten auch mal eine Pause brauchen, bietet das Städtchen Le Carré auch Möglichkeiten zur Entspannung. SpielerInnen können sich in der Bar Alexus etwa beim Bowling an einer perfekten Punktzahl probieren; die Natur genießen und Steine über den Fluss hüpfen lassen; eine Bootsfahrt unternehmen und Zielübungen machen; oder gar das eigene Geschick auf dem Skateboard unter Beweis stellen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, Rising Star Game / Toybox, White Owls