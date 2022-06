Diablo IV: Das neue Spielmaterial steht im Schatten der Ereignisse um Diablo Immortal

Blizzard hat neue Details und neues Spielmaterial zu Diablo IV veröffentlicht. Fans sollten eigentlich aus dem Häuschen sein, aber das alles steht im langen Schatten der Ereignisse um Diablo Immortal. Die Monetarisierung und das von vielen als „pay-to-win“ bezeichnete Geschäftsmodell des Mobile-Ablegers schlägt den Fans auf den Magen.

Rod Fergusson, General Manager für Diablo bei Blizzard, sah sich bei Twitter zu einem Statement veranlasst. Er zieht eine klare Linie zu Diablo Immortal. „Um es ganz klar zu sagen: Diablo IV ist ein Vollpreisspiel, das für die PC/PS/Xbox-Zielgruppe entwickelt wurde. Wir haben uns verpflichtet, nach der Veröffentlichung eine unglaubliche Fülle an Inhalten zu liefern, die sich auf optionale kosmetische Gegenstände und vollständige storybasierte Erweiterungen stützen. Mehr Details bald.“

Die Diablo-Community sieht sich kaum besänftigt, zumindest wenn man den Kommentaren unter diesem Statement glaubt. Trotz allem stellte Blizzard in dieser Woche die fünfte Klasse vor: den legendären Totenbeschwörer. Darüber hinaus kündigte man die Umsetzung für Xbox Series und PS5 an und versprach Cross-Play und plattformübergreifenden Fortschritt.

Neben den ikonischen Klassen Barbar, Zauberin, Jägerin und Druide schließt sich der legendäre Totenbeschwörer als fünfte spielbare Klasse dem Kampf an und kehrt mit neu gestalteten Mechaniken für Untote zurück. Spieler können das Buch der Toten des Totenbeschwörers verwenden, eine brandneue Klassenfähigkeit, mit der sie das Schlachtfeld mit umfassenderen Anpassungsmöglichkeiten für ihre untote Armee als je zuvor beherrschen können.

„Wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr das Tor zur Hölle aufzustoßen. Das talentierte Team hinter Diablo IV stellt das Gameplay in allen Dingen immer an erste Stelle und hat die bisher größte und ehrgeizigste Vision von Sanktuario erschaffen“, so Mike Ybarra, President von Blizzard Entertainment. „Diese weitläufige Welt nutzt die dunkle 25-jährige Geschichte des Franchises als Inspiration und verfolgt die Philosophie der Spielerentscheidung. So entsteht ein Abenteuer, das Spieler von Diablo so noch nie erlebt haben.“

Die Veröffentlichung ist 2023 geplant.

Cinematic-Trailer:

Gameplay-Vorführung:

Bildmaterial: Diablo IV, Activision Blizzard