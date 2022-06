Xbox & Bethesda Showcase: Alle Trailer und wichtigen Ankündigungen im Überblick

Am 12. Juni 2022 lud Xbox gemeinsam mit Bethesda zum großen Xbox & Bethesda im Rahmen der E3, die gar nicht stattfindet, aber trotzdem omnipräsent ist, zum großen Showcase. Wir haben die Show für euch nachfolgend übersichtlich zusammengefasst.

Den Anfang machte Redfall – das gemeinsam mit Starfield zum Leid vieler Xbox-Fans auf 2023 verschoben wurde. Viele Details dazu gibt es im Xbox-News-Blog. Mit dem zweiten Spiel hatten die meisten eigentlich bei einem Nintendo Direct gerechnet, aber Xbox hat sich Silksong an Land gezogen. Die sehnlichst erwartete DLC-Erweiterung zu Hollow Knight präsentierte sich und wird Day One im Xbox Game Pass erscheinen. Wann dieser „Tag eins“ ist, das ist aber immer noch offen.

Das war ein guter Anfang. Mit High On Life stellte man einen neuen Shooter von Justin Roiland vor, dem Kopf hinter Rock & Morty. Erscheint im Oktober und natürlich auch im Xbox Game Pass. Anschließend gab es einen neuen Blick auf A Plague Tale: Requiem. Forza Motorsport soll im Frühjahr 2023 erscheinen und Overwatch 2 am 4. Oktober.

Der Microsoft Flight Simulator feiert das 40-jährige Jubiläum mit dem kostenlosen Halo Infinite Pelican Add-on. Mit Ara: History Untold von Oxide Games gab es eine Neuankündigung eines rundenbasierten Strategiespiels. The Elder Scrolls Online stellte High Isle vor, Fallout 76 bekommt The Pitt und Forza Horizon 5 einen Hot-Wheels-DLC. Viele Inhalte, nicht besonders aufregend.

Ark 2 bekam seinen Auftritt und das Horror-Spiel Scorn kehrte mit einem Termin zurück: 21. Oktober. Flintlock: The Siege of Dawn erscheint erst Anfang 2023 und mit Minecraft Legends gibt es ein brandneues Spiel im Minecraft-Universum. Nach einigen weiteren Ausflügen gab es mit The Case of Benedict Fox, Ereban: Shadow Legacy und Pentiment (Obsidian Entertainment) sowie COCOON und Ravenlok noch einige Neuankündigungen, unterbrochen von einem Cinematic-Trailer zu Diablo IV.

Anschließend betrat Phil Spencer noch einmal die Bühne, um zu betonen, wie wichtig japanische Studios sind. Auf Wo Long: Fallen Dynasty von Koei Teco und Team Ninja folgte die Ankündigung der Persona-Serie für Xbox. Schon cool. Anschließend gab Hideo Kojima bekannt, mit den Xbox Game Studios gemeinsame Sache zu machen. Dickes Ding! Das Ende gehörte erwartungsgemäß Starfield.

