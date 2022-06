Resident Evil Village: Shadows of Rose und weitere neue Inhalte erscheinen im Oktober

Beim Capcom Showcase am Abend kündigte Capcom die DLC-Erweiterung „The Winters“ zu Resident Evil Village an. Sie soll am 28. Oktober 2022 erscheinen, gleichzeitig mit einer Gold-Edition mit allen Inhalten und Resident Evil Re:Verse.

Die DLC-Erweiterung beinhaltet einen Third-Person-Modus für die Kampagne, neue Stages und Charaktere mit The Mercenaries: Additional Orders und einen neuen Story-Strang „Shadows of Rose“.

Letzterer spielt 16 Jahre nach den Ereignissen aus Village und folgt Rose Winters, der Tochter von Protagonist Ethan. SpielerInnen müssen ein verzerrtes und mysteriöses Reich innerhalb des Bewusstseins der Megamycete erforschen.

Der japanische Publisher und Entwickler Capcom gab bekannt, dass der Horror-Blockbuster Resident Evil Village kürzlich die 5-Millionen-Marke geknackt hat. Tatsächlich erlebt die Serie seit Resident Evil 7 deutlichen Auftrieb. Mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City steht ein neuer Kino-Film bevor, nachdem Resident Evil bereits Netflix erobert hatte.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom