The Alters ist das neue Spiel von 11 bit studios und hinterfragt eure Identität

11 bit studios, die Macher von This War of Mine und Frostpunk, haben ihr neues Projekt enthüllt. In The Alters nimmt man sich vor, die eigene Identität in einem Sci-Fi-Setting zu hinterfragen.

Um auf einem einsamen Planeten zu überleben, erschafft Jan alternative Versionen von sich selbst – die Alters. Die Persönlichkeit jedes Alters ist von Jans verschiedenen Lebenswegen geprägt. The Alters wirft eine einfache Frage auf: Was wäre, wenn…?

Jeder Alter hat eigene Stärken und Fähigkeiten und als Spieler muss man sich um alle kümmern. Es stellen sich also zwangsläufig viele philosophische Fragen.

Was wäre, wenn ich mein Leben ändern würde? Was wäre, wenn ich einen anderen Weg einschlagen würde? Wer würde ich sein? Was würde ich zu einem anderen Ich sagen? Was könnte ich lernen, wenn ich mit meinen veränderten Ichs sprechen würde? Was wäre, wenn ich mit meinen vielen Ichs gleichzeitig sprechen würde?!

Das tönt doch spannend! Bisher ist The Alters nur für PCs angekündigt. Ein Datum gibt es noch nicht.

Der Ankündigungstrailer zu The Alters

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Alters, 11 bit studios