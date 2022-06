Hideo Kojima arbeitet mit Xbox an einem Spiel, das er schon immer machen wollte

Hideo Kojima hatte man in den letzten Monaten ja eigentlich schon so gut wie alles zugeschrieben. Am Ende haben sich zwei Projekte herauskristallisiert: Eine Fortsetzung zu Death Stranding und das Horrorspiel Overdose. Beides ist nach wie vor nicht offiziell.

Offiziell ist hingegen seit heute die Zusammenarbeit von Hideo Kojima mit Xbox. Der Metal-Gear-Solid-Schöpfer gab sein Gesicht für das Xbox & Bethesda Showcase her, am Ende einer kleinen Reihe von Ankündigungen japanischer Studios. Die nach wie vor sehr wichtig sind, wie Phil Spencer betonte.

Hideo Kojima erzählte ein bisschen was und verriet am Ende nichts. Kojima arbeitet an einem brandneuen Spiel, das die Cloud-Technologie des Unternehmens nutzen soll. Auch diese Gerüchte gab es schon – im Frühjahr 2021.

Das neue Spiel sei ein „völlig neues Spiel“ und das Spiel, das Kojima „schon immer machen wollte“. Etwas, was „niemand zuvor erlebt oder gesehen hat“. „Ich habe sehr lange auf den Tag gewartet, an dem ich endlich anfangen konnte, es zu entwickeln“, erklärt Kojima in dem Statement.

„Dank der hochmodernen Cloud-Technologie von Microsoft und der Trendwende in der Branche ist es nun möglich geworden, mich der Herausforderung zu stellen, dieses noch nie dagewesene Konzept zu entwickeln“, so Kojima.

So schnell werden wir das Spiel aber möglicherweise nicht sehen und wenn, dann wird es möglicherweise exklusiv für Xbox erscheinen. Davon war zwar keine Rede, aber das Spiel entsteht gemeinsam mit den Xbox Game Studios. „Es wird vielleicht noch etwas dauern, aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios und hoffe, euch in Zukunft einige spannende Neuigkeiten präsentieren zu können!“

Ob dieses Spiel Overdose ist? Es klingt nicht danach.

Bildmaterial: Xbox