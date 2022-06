Sonntagsfrage: Wir wird der dritte Teil vom Final Fantasy VII Remake lauten?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging es für viele Videospielfans nur um ein Thema: Final Fantasy VII. Anlässlich des 25. Jubiläums widmete Sqaure Enix dem Spiel seine volle Aufmerksamkeit. Während der Ausstrahlung ging es unter anderem eine Steam-Version von Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Crisis Core Reunion und die langersehnte Fortsetzung vom Remake mit dem Titel Final Fantasy VII Rebirth.

Zeitgleich gab Producer Yoshinori Kitase bekannt, es wird eine Remake-Trilogie. Die Arbeiten am dritten Spiel haben sogar schon begonnen. Wie der Entwicklungsstand aussieht oder wie der dritte Teil heißen wird, wissen wir jedoch noch nicht.

Und genau an diesem Punkt kommt unsere Sonntagsfrage ins Spiel. Wir möchten von euch gerne wissen bzw. gemeinsam raten, wie der dritte Teil des Remakes wohl lauteten könnte. Wie lautet der Zusatz nach Remake und Rebirth? Eventuell ist es ja Reunion, auch wenn Crisis Core den Zusatz bereits bedient. Ratet gerne in den Kommentaren mit.

Sonntagsfrage: Holt ihr euch das Remake zu The Last of Us Part I?

Ich habe kein Interesse an dem Remake. 59.41% (60 votes)

Ich werde mir das Remake holen, wenn es im Preis gesunken ist. 23.76% (24 votes)

Ich werde mir das Remake direkt am Erscheinungstag für PS5 holen. 11.88% (12 votes)

Ich warte auf die PC-Umsetzung. 3.96% (4 votes)

Ich habe eine andere Meinung [Nennung in den Kommentaren]

101 Stimmen