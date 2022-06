Disgaea 6 Complete: Ihr könnt nun auf PlayStation eine Demo spielen

NIS America macht ab sofort eine Demo zu Disgaea 6 Complete zugänglich. Wenn ihr also noch unsicher seid, ob das SRPG etwas für euch ist, dann könnt ihr nun gefahr- und kostenlos einen Blick riskieren. Ihr findet die Demo im PlayStation Store.

Das Komplettpaket besteht korrekterweise aus Spiel und allen Charakter-DLC und kosmetischen DLC, die es nach der Veröffentlichung des Originals gegeben hat. Nach wie vor kostenlos sind die Hololive-Vtuber. Eine Limited Edition gibt es im NISA Online Store, eine Standardversion im Handel.

NIS America plant die Veröffentlichung von Disgaea 6 Complete für PS4, PS5 und PCs in Europa am 28. Juni. Von der PS4 gibts sogar ein kostenloses Upgrade. Dafür entfällt seltsamerweise die Switch-Fassung. Disgaea 6 erschien im Westen ursprünglich nur für Nintendo Switch, während es in Japan auch eine PS4-Version gab.

Eintauchen in die Disgaea-Welt? Lest hier unseren Test zu Disgaea 6. Die Disgaea-Reihe konnte im September den Meilenstein von 4.999.999 (+1) verkauften Einheiten durchbrechen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Disgaea 6: Defiance of Destiny, NIS America, Nippon Ichi Software