Kamiwaza: Way of the Thief erscheint in Europa am 14. Oktober

Der japanische Entwickler Acquire und der westliche Publisher NIS America haben angekündigt, dass das Stealth-Action-Game Kamiwaza: Way of the Thief in Europa am 14. Oktober erscheinen wird – einen Tag nach Japan und drei Tage nach Nordamerika. Die Veröffentlichung erfolgt für Nintendo Switch, PS4 und Steam.

Zu dieser Information gibt es heute auch einen neuen Gameplay-Trailer. Dieser zeigt das Gameplay mit Schleichen, Verstecken und (ehrenhaft) Stehlen. Aber lasst euch dabei nicht erwischen! Neben der normalen Handelsversion* findet ihr im NIS Store auch eine Limited Edition für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Diese bietet neben Verpackung und Spiel auch den Soundtrack, fünf Kunstkarten, ein Furoshiki-Tuch sowie einen Pin.

Es handelt sich um ein Remaster des 2006 erstmals für PlayStation 2 veröffentlichten Kamiwaza. Kamiwaza Tourai, so heißt das Remaster in Japan, wird eine überholte Grafik, verfeinerte Texturen, eine Auto-Save-Funktion und ein überarbeitetes Tutorial bieten.

In diesem Stealth-Action-Game ist der ehrenhafte Dieb Ebizo auf den Straßen von Mikado unterwegs und stellt seine diebischen Fähigkeiten auf die Probe! Wird er den Weg der Ehre um der Familie willen beschreiten?

Bildmaterial: Kamiwaza: Way of the Thief, NIS America, Acquire