Wenn euch Sonic Frontiers nicht gefällt, versteht ihr das Spiel noch nicht, sagt Takashi Iizuka

#DelaySonicFrontiers – das trendete durch Twitter, kurz nachdem IGN das erste Gameplay-Material zu Sonic Frontiers präsentiert hatte. Viele Fans hatten das nicht einmal böse gemeint. Man war einfach der Meinung, Sonic Frontiers könnte noch ein bisschen mehr Zeit vertragen und Sega sollte sich diese auch nehmen.

Sega-Präsident Takashi Iizuka zeigt sich nicht überrascht von den Reaktionen der Fans. Diese würden das neue Konzept einfach noch nicht verstehen. Auch er meint es wahrscheinlich nicht einmal böse.

„Das ist nicht wirklich überraschend“, antwortete Iizuka. „Uns ist klar, dass alle nur auf die Videos reagieren, die sie gesehen haben, und weil sie das neue Gameplay nicht verstehen, vergleichen sie es mit anderen Spielen, die sie bereits kennen“, so Iizuka im Interview mit VGC.

In Wirklichkeit mache sich das Team daran, ein neues Spielformat für Sonic namens ‚Open Zone‘-Format zu entwickeln. „Und dieses neue Spielsystem selbst ist etwas, das es in keinem anderen vergleichbaren Titel gibt, also hoffen wir wirklich, dass wir von hier an bis zur Veröffentlichung erklären können, was Open-Zone-Gameplay wirklich ist.“

Bei Demos auf der Tokyo Game Show oder Gamescom sei das etwas anderes, hier könnten Fans selbst ausprobieren und eigene Erfahrungen machen, aber mit Videos sei das anders. Hier können sich Fans nur auf ihre visuellen Eindrücke verlassen.

Verschiebung nicht auf dem Plan

Eine Verschiebung, wie von den Fans gefordert, steht nicht auf dem Plan. Das Entwicklerteam sei mit dem Spiel in seiner jetzigen Form zufrieden. Auch Spieletests mit Fans seien gut verlaufen.

„Frontiers befindet sich jetzt in der Entwicklung, und wir haben viele Spieltests mit unserer Zielgruppe durchgeführt, die zu denjenigen gehört, die ein Sonic-Spiel spielen und genießen würden“, antwortete er. Es hätte auch „eine Menge großartiges Feedback“ gegeben.

„Wir sind wirklich zuversichtlich, was die Ergebnisse der Spieletests angeht, die wir erhalten. Viele Leute sagen, dass sie eine Menge Spaß hatten und das Spiel wirklich genossen haben“, so Iizuka. Kürzlich veröffentlichte Sega einige weitere Gameplay-Clips, die sich auf die Kämpfe, auf Freerun-Gameplay und Puzzles konzentrieren. Seht eine Auswahl nachfolgend.

Die neuen Gameplay-Videos:

