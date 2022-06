Little Witch Nobeta: Seht euch ein umfangreiches Gameplay-Video an

Publisher Justdan International und die Entwickler von Simon Creative und Pupuya Games haben eine ausführliche Gameplay-Preview zum magischen Action-Abenteuer Little Witch Nobeta veröffentlicht.

Derzeit ist Little Witch Nobeta noch im Early Access bei Steam. Diesem hat man neue Inhalte hinzugefügt. Auch am Level-Design, den Puzzle-Elementen und dem Soundtrack hat man geschraubt, Letzteres mithilfe von Budapest Scoring.

Am 29. September 2022 steht dann die Veröffentlichung für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam unter anderem mit englischen Texten an. In Japan gibt es physische Standard- und Limited Editions.

via Gematsu, Bildmaterial: Little Witch Nobeta, Justdan International, Simon Creative, Pupuya Games