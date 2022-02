Das war… Kalenderwoche 6/2022

Die Nintendo Direct von dieser Woche steht heute natürlich im Zentrum, es gab aber auch noch weitere Neuigkeiten. Zum Schluss haben wir dann noch ein neues Review, zwei Anspielberichte sowie ein Interview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie immer wurde die neue Ausstrahlung von Nintendo Direct kurzfristig angekündigt. Die komplette Ausgabe bot dabei wie erhofft so einiges, die wichtigsten Punkte:

Einige der Highlights aus der Direct könnt ihr bereits vorbestellen.

Die Chrono-Cross-Ankündigung hatte sich schon länger angebahnt, damit rückt nun auch wieder ein mögliches Remake zu Final Fantasy IX in den Fokus. Beide Projekte tauchten nämlich im selben Leak auf. Sicher ist: Am 23. Februar steht zunächst das Pixel-Remaster zu Final Fantasy VI (PC, Mobil) an.

Auch von PlatinumGames haben wir in den letzten Tagen gehört. Demnach will man einen stärkeren Fokus auf Live-Service-Games legen. Außerdem hat man Scalebound offenbar noch nicht ganz aufgegeben. So möchte man zusammen mit Microsoft einen neuen Anlauf starten. Ob das mehr als Wunschdenken ist?

Darby McDevitt, unter anderem Autor bei Assassin’s Creed, hat ein wenig zu schlechten Enden in guten Spielen philosophiert. Grob gesagt ist gemäß McDevitt der erste Eindruck und das Gameplay wichtiger. Zudem ließ eine Aussage von Nintendo aufhorchen, wonach die nächste Nintendo-Konsole abwärtskompatibel sein könnte.

Mit dem Story-getriebenen Action-RPG Mandragora (PS5, Switch, Xbox Series, PC) im Side-Scrolling-Stil und dem „New Sense Drawing Action“-Spiel Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic (Switch, PC) gab es zwei weitere spannende Neuankündigungen. Je mit einem Launchtrailer gefeiert wurden die in diesen Tagen erfolgenden Veröffentlichungen von GetsuFumaDen: Undying Moon (Switch, PC) (Link), My Hero Ultra Impact (Mobil) (Link) und Edens Zero: Pocket Galaxy (Mobil) (Link).

Sony gewährte uns neben einem cineastischen Trailer zu Horizon Forbidden West (PS4, PS5) auch einen Blick auf die PS4-Umsetzung. Die Heiratskandidaten sahen wir aus Rune Factory 5 (Switch), während zu Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) schon bald eine Konsolen-Demo verfügbar wird. Auf neue Plattformen unterwegs ist Disgaea 6 Complete (PS4, PS5, PC), im kommenden Sommer soll es so weit sein. Morgen erscheint bereits River City Girls Zero (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) für Switch, die anderen Plattformen sollen schon bald folgen. Aus Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) sahen wir den mysteriösen Omokage in Aktion. Zum 2D-Soulslike Salt and Sacrifice (PS4, PS5, PC) kennen wir nun den Termin und Kowloon Highschool Chronicle schafft noch den Sprung auf PlayStation 4.

Ebenfalls in den Westen schafft es die neue Switch-Portierung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Mit viel Verspätung ist die Switch-Version von Death end re;Quest 2 nun erhältlich. Mit einem großen Spieleransturm erfolgreich gestartet ist das MMORPG Lost Ark (PC). Mit Meister Splinter gab es einen weiteren Kämpfer für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4, Switch, Xbox One, PC), das Zelda-ähnliche Action-RPG Ocean’s Heart gibts nun auch für Switch und zum Kaiju-Brawler GigaBash (PS4, PS5, PC) veröffentlichte man einen weiteren Trailer. Zu Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) könnt ihr euch einen kuriosen Werbe-Spot sowie eine gründliche Tech-Analyse anschauen. Zum Fan-Projekt zu Zelda: Ocarina of Time, welches in der Unreal Engine 5 erstellt wird, gibt es inzwischen ein Video zum Hylia-See.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) (zum Testbericht). Vieles macht Pokémon hier anders, das Resultat ist ein sehr gutes, wenn auch nicht perfektes Spiel. Statt Kämpfen steht die Forschung im Vordergrund.

Zusätzlich hatten wir die Gelegenheit, zwei Previews zu verfassen. Sechs Stunden lange durften wir die Welt von Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht) erkunden und haben dabei schon vieles erlebt. Zu Rune Factory 5 (Switch) (zum Bericht) hatten wir die Gelegenheit, die ersten beiden Stunden zu spielen.

Für ein Interview stand uns Producer Junzo Hosoi zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) zur Verfügung. Dabei ging es um die Fortsetzung von Atelier Sophie, die Switch-Umsetzung, deutsche Begrifflichkeiten in der Atelier-Reihe, den 25. Geburtstag der Reihe und um die Salburg-Saga. Hier gehts zum Interview!