Möglicher Hinweis: Die nächste Nintendo-Konsole könnte abwärtskompatibel sein

Schon bei der Vorstellung des Halbjahresberichts im November 2021 musste Nintendo einräumen, dass es eine Nintendo-Hardware nach der Nintendo Switch geben wird. Da macht man gerne einen Bogen drum, denn nach wie vor verkauft sich die Switch wie geschnitten Brot. Kein Grund, dieses Momentum zu torpedieren.

Den Investoren muss man aber eben auch Rede und Antwort stehen. Die Switch verzeichnete im zurückliegenden Jahr 98 Millionen aktive SpielerInnen, was nicht weniger heißt, als dass fast alle der über 103 Millionen Konsolen auch noch in Gebrauch sind.

Eine Nachfrage drehte sich aber dennoch darum, was diese 98 Millionen aktiven Switch-SpielerInnen für eine Nachfolgekonsole bedeuten würden. Aus Anlegersicht wäre es natürlich wertvoll, diese riesige Basis zu binden.

„Wir gehen mit der Switch in das sechste Jahr und wollen das Momentum aufrechterhalten“, heißt es. „Wir untersuchen, diese 100 Millionen NutzerInnen zu erweitern und wachsen zu lassen, was zum Gerät der nächsten Generation führen wird“, so Nintendo.

Für Analyst David Gibson (via VGC), der den Ausführungen von Nintendo beiwohnte, ist das ein möglicher Hinweis auf eine Abwärtskompatibilität der nächsten Konsole. Ob das allein reicht, um Switch-NutzerInnen auch für das nächste Gerät zu begeistern, ist natürlich fraglich.

Die Wii U war sowohl in Sachen Games als auch Peripherie abwärtskompatibel zur Wii, bis vor wenigen Tagen noch die erfolgreichste Heimkonsole von Nintendo. Was aus der Wii U wurde, wisst ihr.

Eines ist auch klar: Mit einer Nachfolgekonsole wird es Nintendo nicht überstürzen.

