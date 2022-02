Nintendo Switch Sports lässt euch im April wiider an der Konsole aktiv werden

Warum soll auf der Switch nicht funktionieren, was die einst so große Wii so groß gemacht hat? Auf dem Casual-Markt hat die Switch wahrscheinlich noch ein paar Chancen, hier war die Wii vermutlich ergiebiger. Dabei soll Nintendo Switch Sports nun helfen.

Ab dem 29. April können Casuals (und natürlich auch ihr) wieder den Tennisschläger schwingen, die Bowlingkugel schmeißen oder Chambara spielen. Das ist ein bisschen wie ein Lichtschwert auf einer Plattform schwingen. Badminton und Volleyball warten ebenfalls.

Fußball wird sogar mit dem Fuß gespielt. Das Update, das dazu und das dazugehörige Beingurt-Zubehör soll es aber erst im Sommer geben. Ein zweites Update fügt im Herbst ein neues Spiel hinzu: Golf.

Alle Spiele können lokal mit Freunden und Familie gespielt werden und ebenfalls online gegen Freunde oder zufällige Gegner. Ein Online-Play-Test führt Nintendo am 19. und 20. Februar 2022 durch. Dabei können Bowling, Chambara und Tennis ausprobiert werden.

Den ersten Trailer findet ihr hier.

Bildmaterial: Nintendo Switch Sports, Nintendo