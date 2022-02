Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic von Byking angekündigt

Byking hat mit Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic ein neues Projekt für Nintendo Switch und Steam angekündigt. Die Veröffentlichung erfolgt bereits am 28. April, es gibt eine englische Sprachoption.

Was uns hier genau erwartet, bleibt jedoch ein wenig mysteriös. Das Genre gibt Byking als „New Sense Drawing Action“ an. Auch der Ankündigungstrailer hilft nicht weiter, zeigt er doch kein Gameplay.

Immerhin erfahren wir so vom neugierigen Engel Mariel, welcher im Himmel lebt. Dieser findet ein leeres Buch über den Abyss und stürzt darauf auch prompt unglücklich in die Tiefe.

Eine Demo soll bald erscheinen, welche hoffentlich für mehr Klarheit sorgen wird.

via Gematsu, Bildmaterial: Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic, Byking