Splatoon 3: Die Salmoniden sind wieder da, ein konkreter Termin aber noch nicht

Im September präsentierte uns Nintendo bei Nintendo Direct den vorerst letzten Trailer zum Spiel, das nach wie vor für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist. Auch bei Nintendo Direct im Februar 2022 gab es aber keinen konkreten Veröffentlichungstermin zu Splatoon 3.

Immerhin: Auf Sommer wurde eingegrenzt und es gab einen neuen Trailer.

Battle-Royale-like springt ihr aus einem Helikopter auf die Maps. Das neue Video zeigt euch mit Boss-Salmonide eine Herausforderung aus dem kooperativen Mehrspielermodus vor. Ihr lernt außerdem den Spielmodus Eierwurf kennen, in dem ihr eure Eier sicher in die Basis bringen müsst.

Es gibt in Splatoon 3 zahlreiche neue Arenen und dynamische neue Fähigkeiten. Das Arsenal soll um eine Bogenwaffe und neue Spezialwaffen wie den Krabbenpanzer erweitert werden.

Auch ein Story-Modus ist wieder in Aussicht, in dem ihr gegen die Oktarianer-Armee in den Kampf zieht. Hier gilt es, die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindungen zur „Rückkehr der Mammalianer“ aufzudecken.

Der neue Trailer:

