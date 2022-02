Metroid Dread: Ist es zu stark, bist du nicht zu schwach, dir fehlt einfach der Patch

Metroid Dread ist das wohl erfolgreichste Metroid der Seriengeschichte, schon jetzt. Verdient, dürften die meisten meinen, die es gespielt haben. Einige haben aber auch aufgegeben: zu schwer. Tatsächlich ist Metroid Dread knackig, doch nun gibt es Abhilfe.

Nintendo und MercurySteam bieten in einem kostenlosen Update jetzt nämlich zwei neue Schwierigkeitsgrade an. Der Beginner-Modus richtet sich an alle, die bisher Probleme hatten. Bosse fügen weniger Schaden zu und man erhält durch Items mehr Energie und Missiles.

Der ebenfalls neue Dread-Modus ist für die hartgesottenen Metroid-Fans. Hier reicht ein einziger Treffer und ihr seht das Game Over. Falls ihr euch das antun wollt, jetzt gehts.

Im April soll es einen weiteren Patch geben, der noch ein neues Feature hinzufügt. Eine Art Boss-Rush-Mode. Im Bossansturm-Modus könnt ihr die schwierigsten Kämpfe auf ZDR direkt hintereinander austragen.

In einem Interview mit der Famitsu hat übrigens auch Producer Yoshio Sakamoto kürzlich über den Schwierigkeitsgrad des Spiels gesprochen. Er erklärt, wieso man ihn in dieser Intensität wählte.

