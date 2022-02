Front Mission 1st für Nintendo Switch angekündigt – Front Mission 2 soll folgen

Bei Nintendo Direct wurde am Abend Front Mission 1st angekündigt. Nachdem die einst beliebte, aber nach wie vor nischige Serie zuletzt ein wenig in Ungnade gefallen ist, fängt man nochmal von vorne an. Front Mission 1st ist ein Remake des Erstlings.

Spielmaterial zeigt der erste Trailer noch nicht. Bei Nintendo Direct gab es hingegen einige Einblicke in die Spielgrafik und Spielmechanik. Und Forever Entertainment SA hat noch mehr vor. Am Ende des Videos gibt es gleich noch die Ankündigung von Front Mission 2.

Front Mission 1st soll noch 2022 erscheinen.

Front Mission 1st: Remake

