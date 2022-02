Lost Ark ist jetzt verfügbar und bindet bis zu einer Million Spieler gleichzeitig

Schon seit einigen Tagen dürfen Vorbesteller vorab in die neue Amazon-Welt von Lost Ark eintauchen, schon vor der Veröffentlichung erreichte das Spiel bis zu 500.000 SpielerInnen gleichzeitig.

Seit gestern ist Lost Ark von Amazon Games und Smilegate RPG nun weltweit verfügbar und nach ein paar Startschwierigkeiten geht es noch viel höher hinaus. SteamDB registrierte fast eine Million SpielerInnen gleichzeitig.

Das ist der vierterfolgreichste Wert eines Spiels bei Steam überhaupt, also alle Ehren wert. New World stellt man knapp in den Schatten, höhere Werte erreichten nur Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und PUBG.

Aber Lost Ark ist eben auch kostenlos spielbar, das erleichtert den Einstieg natürlich. Zuvor konnte Lost Ark schon Millionen SpielerInnen in Korea, Russland und Japan vorweisen.

Als Free-to-Play-Spiel wird das MMORPG natürlich auch monetarisiert. SpielerInnen haben die Möglichkeit, Starterpakete zu kaufen, die nützliche Gegenstände bieten, die auf der Suche nach der verlorenen Arche helfen.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Lost Ark, Amazon Games, Smilegate RPG