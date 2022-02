Ocean’s Heart: Zelda-ähnliches Action-RPG ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar

Seit etwa einem Jahr ist Ocean’s Heart bereits für PC-Steam verfügbar, nun setzt das Zelda-ähnliche Action-RPG auch auf Nintendo Switch seine Segel. 14,99 Euro kostet das Spiel im eShop kosten, das seine PR selbst mit Zelda vergleicht.

Das Spiel stammt aus der Feder von Max Mraz, der zuvor für seine kostenlose 2D-Pixel-Adaption von Bloodborne bekannt geworden war. Im Gegensatz zu Yarntown ist Ocean’s Heart aber ein richtiges Spiel.

Schlüpfe in die Rolle von Tilia, einer jungen Frau auf der Suche nach ihrem Vater und ihrer besten Freundin, welche vom grausamen Piraten Schwarzbart entführt wurden, und erkunde eine detailreiche und liebevolle Welt voller Geheimnisse, die sich in nebeligen Wäldern, auf einsamen Berggipfeln und in Salzwassersümpfen verbergen. Während sie der Spur ihrer Lieben durch die Ruinen eines einst überfluteten Königreichs folgt, bereist Tilia eine ausgedehnte Wildnis, in der sie mächtige Artefakte entdecken, Piratenverschwörungen aufdecken, über das Meer segeln und mit den verschiedensten Waffen und uralter Magie gegen schreckliche Monster kämpfen wird.