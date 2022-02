Mario Strikers ist zurück: Battle League Football erscheint im Sommer für Switch

Wer hatte das auf dem Plan? Nintendo bringt Mario Strikers zurück! Bei Nintendo Direct kündigte man Mario Strikers: Battle League Football für Nintendo Switch an.

In 5-vs-5-Matches dribbelt ihr um die Wette, setzt dabei Items ein und zum Tackling an. Beherrscht das Spielfeld und erzielt mehr Tore als euer Gegenüber. Passt eure Ausrüstung und euer Aussehen an.

Die Ausrüstung hat Auswirkungen auf eure Attribute wie Tempo, Kraft und Passgenauigkeit. Besonders wichtig allerdings: Euer Hyperschuss. Diese besondere Fähigkeit solltet ihr beherrschen. Denn ein Tor zählt doppelt!

Bis zu acht SpielerInnen, jeweils vier in einem Team, können auf einer Konsole gegeneinander antreten. Auch einen Online-Club-Modus wird es geben. Mit dem 10. Juni hat Mario Strikers: Battle League Football auch schon einen konkreten Termin.

Der erste Trailer

Bildmaterial: Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo