Nintendo Direct: Die Februar-Ausgabe ist endlich offiziell angekündigt

Endlich ist es offiziell. Am morgigen 9. Februar wird Nintendo eine neue Ausgabe von Nintendo Direct ausstrahlen! In 40 Minuten will man sich Switch-Spielen widmen, die in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen.

Womit können wir also fest rechnen? Die Kingdom-Hearts-Saga, deren Cloud-Auftritt bevorsteht, wird bestimmt einen Platz bekommen. Ebenfalls bereits angekündigt für die erste Jahreshälfte sind Triangle Strategy, Chocobo GP, .hack//G.U. Last Recode und Kirby und das vergessene Land.

Auch einige Nischenspiele sind bereits datiert: Crystar wird am 1. April portiert, ebenso wie Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars am 22. April. Touken Ranbu Warriors erscheint am 24. Mai. Gestern bestätigte Koch Media, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles am 10. Juni im Westen für Switch erscheint.

Wie immer wird es sicherlich auch Überraschungen geben. Ob ihr davon überrascht oder begeistert seid, das wird sich wie immer zeigen. Xenoblade Chronicles 3 wird seit einiger Zeit hoch gehandelt und wäre sicher eine Ankündigung, die viele Fans freuen würde.

Morgen um 23 Uhr geht’s los, hier könnt ihr dabei sein:

