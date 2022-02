Der Kaiju-Brawler GigaBash stellt euch seinen Mayhem-Modus im neuen Trailer vor

Sicher sind euch Kaiju ein Begriff, vor allem aus der Filmbranche. Auch in Videospielen übernehmen Kaiju aber bisweilen eine Hauptrolle, so wie im Kaiju-Brawler GigaBash! In GigaBash vermöbelt ihr als Riesenmonster andere Riesenmonster in winzig kleinen Städten.

Beim Steam Next Fest wird GigaBash in Kürze kostenlos auszuprobieren sein. Mit einem neuen Trailer stellt euch GigaBash heute den Mayhem-Modus vor. Auch er wird beim Steam Game Fest, beginnend ab 21. Februar, spielbar sein.

Im Mayhem-Modus können bis zu vier Spieler lokal aus einer verrückten Sammlung von Minispielen wählen. Dieser Modus ist so konzipiert, dass er „einfach zu erlernen ist, beim Zusehen unterhaltsam ist und beim Spielen noch mehr Spaß macht“, was ihn perfekt für eine Party oder eine Mischung aus erfahrenen Spielern und Neulingen macht.

GigaBash erscheint 2022 für PC über Steam und Epic, PS4 und PS5. Entwickelt wird es von dem in Malaysia ansässigen Studio Passion Republic Games.

Der neue Trailer zu GigaBash:

Bildmaterial: GigaBash, Passion Republic Games