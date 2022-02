Scalebound: PlatinumGames bittet Phil Spencer offen um eine zweite Chance

PlatinumGames würde gerne zu Scalebound zurückkehren. Der neue Platinum-Präsident Atsushi Inaba ist in dieser Woche gesprächig. Nachdem er zuletzt über die Notwendigkeit von zukünftigen Live-Service-Games sprach, zog es ihn bei IGN Japan (via IGN) eher zur Vergangenheit.

Im besagten Interview erklärt Atsushi Inaba, dass Scalebound-Schöpfer Hideki Kamiya „seit einiger Zeit davon spricht, wieder an Scanelound arbeiten zu wollen“. Kamiya, der ebenfalls am Interview teilnahm, ergänzte: „Ich möchte mich direkt an Phil Spencer wenden! Lass es uns tun, Phil!“

„Phil! Phil! Let’s do it together!“

Und die beiden meinen es offenbar durchaus ernst, es ist nicht nur PR-Geplänkel und Fan-Service. „In Interviews hört man oft Entwickler höflich sagen: ‚Ja, wenn wir die Gelegenheit hätten, würde wir gerne wieder daran arbeiten‘, aber wir meinen das nicht auf diese Weise. Sowohl Kamiya als auch ich meinen es ernst – wir würden wirklich gerne wieder an Scalebound arbeiten. Ich würde das gerne mit Microsoft besprechen“, so Inaba.

Kamiya weiter: „Die Entwicklung war ziemlich weit fortgeschritten und es scheint irgendwie sinnlos für Microsoft, es dabei zu belassen und nichts damit zu tun.“ Anschließend ging Kamiya ins Englische über und sagte: „Phil! Phil! Let’s do it together!“

In der Vergangenheit wurde PlatinumGames immer wieder zu Scalebound befragt. 2019 räumte Atsushi Inaba Fehler auf beiden Seiten ein. 2021 nannte Kamiya Scalebound eine „große Herausforderung“. Man sei nicht erfahren genug gewesen.

Bildmaterial: Scalebound, Microsoft, PlatinumGames