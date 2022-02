Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition für Nintendo Switch angekündigt

Da ist es also, Chrono Cross. Es wird ein Remaster. Angekündigt wurde das Chrono Cross Remaster heute bei Nintendo Direct für Nintendo Switch. Glaubt man den Berichten vorab, wird es auch für andere Plattformen erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Beitrag.

Das Remaster heißt Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition und bietet eine Reihe von Verbesserungen. Begegnungen mit Feinden können deaktiviert werden und der Soundtrack wird überarbeitet.

Darüber hinaus sind die 3D-Modelle in HD aufpoliert, die Charaktergrafiken sind verbessert, es gibt Hintergrundfilteroptionen, Autokampffunktion und anpassbare Auflösung. Ihr könnt zwischen HD-Schriftart und nachgebauter Pixelschriftart wechseln.

Enthalten ist im Remaster auch Radical Dreamers, ein Text-basiertes Adventure, ursprünglich für Satellaview. Nintendo beschreibt dazu auf der offiziellen Website:

Radical Dreamers – Der verbotene Schatz – wurde 1996 als eigenständiges Spiel veröffentlicht und konnte in vergangenen Jahren nicht ohne Weiteres gespielt werden. Nun können Spieler die Geschichte, die den Grundstein für Chrono Cross legte, als Audio-Novel erleben. In dieser alternativen Erzählung von Radical Dreamers erlebst du die Geschichte dreier Diebe, nämlich Serge, Kid und Magil, in ihrer Parallelwelt.