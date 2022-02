Der Launchtrailer zur Switch-Portierung von Death end re;Quest 2

Heute veröffentlicht Idea Factory International Death end re;Quest 2 für Nintendo Switch in Nordamerika. In Europa ist es zwar erst am 11. Februar so weit, den Launchtrailer gibt es dennoch bereits.

Das „Galapagos RPG“ ist seit August 2020 im Westen für PlayStation 4 und PC-Steam erhältlich. Die Nintendo-Switch-Umsetzung wird diverse DLC gleich beinhalten.

In Europa gibt es auch eine physische Version. Die Calendar Edition bietet das Spiel, ein Wendecover, den namensgebenden Kalender und eine Sammlerbox.

Mehr zu Story und Kampfsystem erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Death end re;Quest 2, Idea Factory International, Compile Heart