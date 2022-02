Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles für Switch erscheint im Westen

Heute Morgen war es noch unklar, am Nachmittag gab es die Bestätigung. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint am 10. Juni für Nintendo Switch auch im Westen.

Gute Nachrichten für alle Sammler: Es wird eine physische Launch-Edition geben. Erneut wird bestätigt, dass diese Fassung alle nach dem Launch hinzugefügten Inhalte anderer Plattformen beinhalten wird.

Dazu gehören sechs neue spielbare Charaktere: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu und Yushiro & Tamayo – sowie neue Online-Missionen, die Kimetsu-Punkte zum Freischalten zusätzlicher Belohnungen einbringen, und alle Balance-Anpassungen des Kampfsystems.

Die physische Launch-Edition wird neben dem Spiel einen Freischaltcode für den Kimetsu-Academy-Charakter Tanjiro Kamado enthalten, der nur in der zeitlich begrenzt verfügbaren Launch-Edition enthalten ist.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam bereits erhältlich. Es gibt deutsche Untertitel, die Sprachausgabe steht auf Japanisch und Englisch zur Verfügung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2