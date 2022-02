Kowloon Highschool Chronicle erscheint noch im März auch für PS4

PQube hat angekündigt, dass Kowloon Highschool Chronicle am 18. März in Europa auch noch für PlayStation 4 erscheint. Der PS2-Klassiker ist seit einem Jahr bereits für Nintendo Switch erhältlich. Die Neufassung der Mischung aus Dungeon Crawler und Visual Novel bietet überarbeitete Grafik und komplette Sprachausgabe.

Eine limitierte Handelsversion könnt ihr ab sofort bei Funstock vorbestellen. Diese enthält zwei Acryl-Aufsteller.

Tagsüber verbringt ihr eure Zeit mit alltäglichem Schulleben und knüpft neue Kontakte. In der Nacht gehts dann in die Dungeons auf Schatzsuche. Dabei gilt es auch Rätsel zu lösen und das Geheimnis der Schule zu ergründen. In den Konversationen könnt ihr eure Emotionen wählen, was zu unterschiedlichen Reaktionen führt.

Der PS4-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Kowloon Highschool Chronicle, PQube Games, Arc System Works, Toybox Inc.