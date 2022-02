My Hero Ultra Impact: Das „Quirk-Battle-RPG“ ist jetzt erstmals im Westen verfügbar

Nach My Hero Academia: The Strongest Hero können Fans schon den nächsten Mobile-Ableger der beliebten Serie zocken. Nach der Ankündigung der Lokalisierung im Januar ist My Hero Ultra Impact jetzt für Android und iOS verfügbar.

In Japan ist My Hero Ultra Impact schon seit Mai 2021 erhältlich und wurde drei Millionen Mal heruntergeladen. Nun gibt es eine englische Übersetzung in 57 weiteren Ländern.

Die internationale Version soll gleich zum Launch auf dem Stand der japanischen Version sein, also inklusive aller bisher hinzugefügter Inhalte, Charaktere und Features. Auch der neue Player-versus-Player-Modus ist bereits enthalten.

My Hero Ultra Impact ist ein „Quirk-Battle-RPG“ mit den bekanntesten Figuren aus dem Hit-Anime „My Hero Academia“. Im Spiel können Fans ihre Lieblingscharaktere rekrutieren, sie trainieren und dann in 3vs.3-Kämpfen gegen die KI oder die Teams anderer SpielerInnen kämpfen lassen. Dazu stehen ihnen neben den bekannten Quirks, die auch kombiniert werden können, ebenfalls besondere Plus Ultra Moves zur Verfügung.

Neben den Kämpfen gegen Kontrahenten erwartet Fans auch ein Story-Modus, in dem die Geschichte von My Hero Academia vom ersten Treffen zwischen All Might und Deku an nachgespielt werden kann.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: My Hero Ultra Impact, Bandai Namco