Sonntagsfrage: Was waren eure Highlights aus der letzten Nintendo Direct?

Am Dienstagnachmittag kündigte Nintendo das an, was viele bereits vermutet hatten: Eine neue Direct für Mittwochnacht. Die neue Ausgabe präsentierte dabei die kommenden Highlights für das erste halbe Jahr. Beginnend mit Fire Emblem Warriors: Three Hopes, welcher die nächste Ablegerkombination aus Fire Emblem und Warrios ist. Bereits am 24. Juni 2022 erscheint der Titel und erzählt eine neue Geschichte der drei bekannten Häuser.

Weiter ging es mit einem Titel, den vermutlich niemand auf den Schirm hatte. Nach über 15 Jahren erscheint ein neuer Fußball-Ableger für die Mario-Sportspiele. Mario Strikers: Battle League Football nennt sich das gute Stück und erscheint ebenfalls im Juni. Dann könnt ihr eure Talente sogar in einem Online-Club-Modus unter Beweis stellen. Doch das reicht Mario noch nicht und deshalb erhält Mario Kart 8 Deluxe 48 neue Strecken in den kommenden Monaten, beginnend mit zwei neuen Cups ab 18. März.

Es folgten weitere Überraschungen wie Live A Live in HD2D-Optik, ein Remake zu Klonoa, neuen Sportspielen wie zu Wii-Zeiten namens Nintendo Switch Sports und natürlich der Rausschmeißer Xenoblade Chronicles 3! Die Geschichte des dritten Teils spielt dabei als gemeinsame Zukunft der ersten beiden Titel in Aionios, wo zwei Nationen einander feindlich gegenüberstehen. Lange dauert es ebenfalls nicht mehr bis der Titel erscheint. Im September ist es schon so weit.

Auch wenn es „nur“ die Spiele für das erste halbe Jahr waren, die Nintendo uns präsenteirete, gab es viele, unterschiedliche Ankündigungen. Darunter befindet sich sicherlich das ein oder andere Highlight für euch. Dieses wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage erfahren. Wenn ihr kein Highlight hattet, ist das aber auch okay.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 06. Februar