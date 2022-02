The Legend of Zelda: So könnte der Hylia-See in Unreal Engine 5 aussehen

Zelda-Fan RwanLink sorgte im Dezember mit einem beeindruckenden Youtube-Video für Aufsehen. Es zeigte Kakariko Village aus Zelda: Ocarina of Time in beeindruckender Grafik – erstellt mit der Unreal Engine 5.

Eine Optik, die sich viele Zelda-Fans natürlich auch für die Videospielserie wünschen würden. Angetrieben von dem vielen positiven Feedback hat RwanLink nachgelegt und jetzt auch noch den Hylia-See nach seinen Vorstellungen in HD-Pracht erstellt.

Ihr seht den weitläufigen See und die teils sehr steinige Landschaft, die ihn umgibt. Am Ufer steht das Labor am See und in der Mitte eine Insel – was wohl unter ihr liegt? Link springt sogar ins kühle Nass. Und er schwimmt genauso unorthodox wie im Originalspiel, daran ändert auch die HD-Optik nichts. Putzig!

RwanLink hat sich sogar um eine Synchronstimme für Navi gekümmert. Wie findet ihr die Grafik-Demo? Ihr könnt euch das Video bei YouTube ansehen. Eines ist klar: Auch die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild wird so nicht aussehen.

Falls es euch jetzt wieder zu Ocarina of Time zieht: Das könnt ihr jetzt mit dem Erweiterungspaket bei Nintendo Switch Online auch auf der Switch spielen. Die Erweiterung von Nintendo Switch Online mit Spielen für Nintendo 64 und Sega Mega Drive sorgte zum Start für viel Kritik von Fans.

