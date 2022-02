Das beste Pferd im Stall: Mario Kart 8 Deluxe bekommt 48 (!) neue DLC-Strecken

Ein neues Mario Kart? Mario Kart 9? Kurzzeitig sah es wirklich so aus, als käme, was niemand für möglich hielt. Den Abschluss von Nintendo Direct lieferte Mario Kart. Und auch bei Nintendo weiß man natürlich, dass man mit Mario Kart 8 Deluxe noch nicht am Ende ist. Noch nicht sein kann.

Die Verkaufszahlen sind Quartal für Quartal absurd hoch und alles andere als weiterhin auf dieses Pferd zu setzen, wäre wohl unternehmerisch unvernünftig. Es kommt: Ein großangelegter DLC.

Euch erwarten Strecken aus Mario Kart 64, Mario Kart Wii, Super Mario Kart und sogar Mario Kart 7 und Mario Kart Tour. Sechs DLC-Wellen soll es geben, die jeweils 8 neue Kurse bieten. Bis 2023 soll das dauern und ja, das sind 48 neue Strecken.

Was der Spaß kostet, wurde noch nicht kommuniziert.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass, Nintendo