Nintendo eröffnete das Nintendo Direct mit der Ankündigung von Fire Emblem Warriors: Tree Hopes. Das Musou-Game spielt in der Welt von Fire Emblem: Three Houses und wird bereits am 24. Juni 2022 erscheinen.

Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo