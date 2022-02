River City Girls Zero von 1994 erscheint noch im Februar erstmals im Westen

Entwickler WayForward hat bekannt gegeben, dass River City Girls Zero am 14. Februar für Nintendo Switch erscheinen wird. Noch im Frühjahr sollen dann die anderen Plattformen PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PCs beliefert werden. Eine physische Version gibt es bei Limited Run Games.

River City Girls Zero ist (im Gegensatz zu River City Girls 2) nicht ganz neu – es handelt sich um eine Lokalisierung des 1994 in Japan veröffentlichten Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka.

River City Girls Zero ist dabei eine einfache Portierung: Grafik, Musik und Gameplay bleiben original. Es gibt aber neue Zwischensequenzen, ein neues Opening und einen neuen Theme-Song von Megan McDuffee.

Ein Trailer zum Spiel

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, River City Girls Zero, WayForward