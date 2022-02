Nintendo Direct: Diese Highlights der Show könnt ihr jetzt vorbestellen

Das war doch mal wieder eine ereignisreiche Nintendo Direct, oder? Während es ein paar fest eingeplante Variablen wie Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp gab, hatte die Show auch ein paar Überraschungen parat. Und natürlich Spiele, auf die man gehofft hatte: Xenoblade Chronicles 3.

Die Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes kann aktuell noch nicht vorbestellt werden. Auch Nintendo Switch Sports fehlt noch. Zu Front Mission 1st und Chrono Cross: The Radical Dreamers und Klonoa: Phantasy Reverie Series ist nach derzeitigem Stand keine Handelsversion in Europa geplant.

Auch ein paar schicke Boxarts gibt es, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Bildmaterial: Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo